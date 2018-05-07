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На Мостищині пістолетом побили чоловіка

Олександр Косик

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В Мостиському районі чоловіка побили пістолетом. Зброю та набої вилучено. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Мостиське відділення поліції надійшла інформація про те, що 4 травня в одному із сіл району місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження.

Як встановили працівники поліції, які прибули на місце події, між 54-річним та 62-річним місцевими мешканцями виник  конфлікт, котрий переріс у бійку. Під час неї старший із чоловіків побив молодшого пістолетом по обличчю, спричинивши тілесні ушкодження.

У зловмисника вилучено стартовий пістолет «Шмайстер» калібру 9 мм та магазин з набоями. Жодних документів на зброю чоловік не надав.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – виправні роботи на строк до одного року.

Проводиться досудове розслідування.

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