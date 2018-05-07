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На кордоні затримали турків, що видавали себе за громадян ЄС

Омелян Шевчук

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На кордоні з Польщею затримали двох  громадян Туреччини, що видавали себе за громадян Болгарії, які прямували до Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, у пункті пропуску «Краківець», правоохоронці затримали двох іноземців, які намагались видати себе за інших, користуючись підробленими паспортами. Порушників вдалось ідентифікувати завдяки пильності та майстерності інспектора прикордонної служби, який оформляв пасажирів рейсового автобусу, що прямував до Німеччини.

Увагу прикордонника привернули два болгарських паспорти чоловіків, які нічим не виокремлювалися з решти туристів. В ході експертного дослідження паспортних документів за допомогою спеціального обладнання прикордонники з’ясували, що у в болгарських паспортах були замінені ідентифікаційні сторінки. На це вказувало ряд специфічних ознак, хоча сама «робота» була виконана досить майстерно. Згодом, під час співбесіди чоловіки зізнались, що насправді є громадянами Туреччини, 1996 та 1999 років народження та показали свої справжні паспорти.

Іноземців правоохоронці за кордон не пропустили, а затримали за спробу незаконного перетинання державного кордону. Порушникам загрожує штраф до 13 тисяч 600 гривень.

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