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Мешканцям 18 вулиць у Львові вимкнули світло

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 7 травня, через ремонт обладнання ПрАТ «Львівобленерго» знеструмило 18 вулиць у місті. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії Львова.

 

Відтак орієнтовно до 17:00 год. без світла залишаться мешканці таких вулиць:

  • вул. Рудницького – Всі будинки
  • вул. Паращука – Всі будинки
  • вул. Труша – Всі будинки
  • вул. Гіпсова – буд. №58, 58а, 60, 62
  • вул. Житомирська – буд. №2, 2а, 2б
  • вул. Бойківська – буд. №2, 3, 4, 5а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б
  • вул. Круп’ярська – Всі будинки
  • вул. Мучна – буд. №31, 32, 35а, 35, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 66а
  • вул. Сихівська – буд. №12, 15, 17, 19, 21, 24
  • вул. Кам’янецька – Всі будинки
  • вул. Сумська – Всі будинки
  • вул. Газова – Всі будинки
  • вул. Джерельна – буд. №16, 16а, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51
  • вул. Крехівська – буд. №4
  • вул. Пасічна – буд. №49, 54, 58, 60, 62а
  • вул. Волинська – Всі будинки
  • вул. Зустрічна – Всі будинки
  • вул. Хмельницького – буд. №139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167.

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