Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним, що зібрав кілька тисяч львів'ян та туристів, які просто заполонили центральні вулиці Львова. Але це не дивно, адже до дня народження міста Лева було підготовлено чимало цікавих атракції, від яких просто «розбігалися очі»: театральна святкова хода, пікнік у парку імені Івана Франка, концерти, виступи оркестрів, феєричне 3D-шоу...



Львівський портал вирішив показати та розказати про найяскравіші події, які відбувалися у Львові під час святкування Дня міста.



