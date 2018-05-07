Львову 762 роки
Як у Львові святкували День міста?
Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним, що зібрав кілька тисяч львів'ян та туристів, які просто заполонили центральні вулиці Львова. Але це не дивно, адже до дня народження міста Лева було підготовлено чимало цікавих атракції, від яких просто «розбігалися очі»: театральна святкова хода, пікнік у парку імені Івана Франка, концерти, виступи оркестрів, феєричне 3D-шоу...
Львівський портал вирішив показати та розказати про найяскравіші події, які відбувалися у Львові під час святкування Дня міста.
Львівський портал вирішив показати та розказати про найяскравіші події, які відбувалися у Львові під час святкування Дня міста.
Театральна святкова хода на центральних вулицях Львова
Вже традиційно у День народження міста Лева центральними вулицями Львова пройшла театральна хода, в якій взяло участь півтори тисячі осіб. Святковий парад розпочався на площі А. Міцкевича близько першої години дня та пройшов проспектом Свободи, вулицею П. Беринди і завершився на площі Ринок.
Вже традиційно у День народження міста Лева центральними вулицями Львова пройшла театральна хода, в якій взяло участь півтори тисячі осіб. Святковий парад розпочався на площі А. Міцкевича близько першої години дня та пройшов проспектом Свободи, вулицею П. Беринди і завершився на площі Ринок.
Король Лев з лицарями
Очолив ходу Король Лев з лицарями, а за ними йшли театральні та музичні колективи, представники спортивних організацій, колективи-гості з Польщі, Чехії, Словаччини. Парад супроводжувався танцями, вигуками гасел колективів, а також живою музикою.
Загалом захід зібрав на центральних вулицях Львова тисячі львів'ян та гостей міста, які мали змогу зробити фотографії, а також взяти участь у ході.
Загалом захід зібрав на центральних вулицях Львова тисячі львів'ян та гостей міста, які мали змогу зробити фотографії, а також взяти участь у ході.
Джаз на площі Ринок
Серце Львова – площа Ринок була епіцентром усіх святкувань, адже там протягом трьох днів відбувалося чимало подій. Зокрема, у суботу, 5 травня, відбувся джазовий концерт. На сцені, яку встановили в центрі площі, виступали такі джазові колективи: «Torban», «Dizzy Spel», а хедлайнерами були Усеіна Бекірова та Іванка Червінська.
Концерт зібрав чимало поціновувачів джазу. Вони танцювали та співали разом із виконавцями.
Серце Львова – площа Ринок була епіцентром усіх святкувань, адже там протягом трьох днів відбувалося чимало подій. Зокрема, у суботу, 5 травня, відбувся джазовий концерт. На сцені, яку встановили в центрі площі, виступали такі джазові колективи: «Torban», «Dizzy Spel», а хедлайнерами були Усеіна Бекірова та Іванка Червінська.
Концерт зібрав чимало поціновувачів джазу. Вони танцювали та співали разом із виконавцями.
Ретро-вечірка та міський ярмарок перед Оперним театром
Під час святкування дня народження Льовова не лише площа Ринок була переповнена людьми. На площі перед Оперним театром львів'ян та гостей міста Лева було також чимало, адже там працював міський ярмарок, де усі охочі могли скуштувати різноманітні смаколики та придбати сувеніри. А на площі перед Оперним театром встановили сцену, де також виступали різні музичні гурти. Тут львів'яни могли розслабитися і потанцювати під ретро.
Під час святкування дня народження Льовова не лише площа Ринок була переповнена людьми. На площі перед Оперним театром львів'ян та гостей міста Лева було також чимало, адже там працював міський ярмарок, де усі охочі могли скуштувати різноманітні смаколики та придбати сувеніри. А на площі перед Оперним театром встановили сцену, де також виступали різні музичні гурти. Тут львів'яни могли розслабитися і потанцювати під ретро.
Феєричне 3D-шоу
Завершення другого дня святкування Дня міста було феєричним. Адже вечері, 5 травня, на фасаді ЛНУ ім. І.Франка у Львові влаштували колоритний 3D-мапінг. Цей захід також зібрав кілька тисяч людей на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка.
Завершення другого дня святкування Дня міста було феєричним. Адже вечері, 5 травня, на фасаді ЛНУ ім. І.Франка у Львові влаштували колоритний 3D-мапінг. Цей захід також зібрав кілька тисяч людей на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка.
За основу 3D-мапінгу організатори події взяли старі фотографії та фільми про Львів з додаванням сучасної відеопроекції. Також зображення показували у супроводі ретро-музики про Львів 20−30 років від композитора Олеся Коваля.
«Міський пікнік» у парку імені Івана Франка
В рамках святкування Дня міста у парку імені Івана Франка розпочав свою роботу «Міський пікнік». На відкритті усі охочі могли насолодитися виступами різних творчих колективів: театру танцю «Левеня», мистецького центру «Фора», театру пісні «Горличка» і танцювальної школи «Фієста».
Також відвідувачі заходу куштували корисні смаколики, брали участь у різноманітних майстер-класах та слухали різні музичні гурти.
В рамках святкування Дня міста у парку імені Івана Франка розпочав свою роботу «Міський пікнік». На відкритті усі охочі могли насолодитися виступами різних творчих колективів: театру танцю «Левеня», мистецького центру «Фора», театру пісні «Горличка» і танцювальної школи «Фієста».
Також відвідувачі заходу куштували корисні смаколики, брали участь у різноманітних майстер-класах та слухали різні музичні гурти.
Для маленьких львів'ян також провели різноманітні цікаві атракції. Зокрема, для діток провели науковий майстер-клас, де вони могли дізнатися про цікавинки науки. Окрім цього, для діток встановили спеціальну дитячу зона, де маленькі мешканці міста можуть побавитися та весело провести час.
Варто зазначити, що працюватиме «Міський пікнік» щотижня впродовж літа.
Варто зазначити, що працюватиме «Міський пікнік» щотижня впродовж літа.
Текст, верстка - Вероніка Рой
Фото та відео - Вероніка Рой, Соломія Григор'єва