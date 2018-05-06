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Як львів’яни відпочивають на «Міському пікніку» у парку Франка

Вероніка Рой

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Вчора, 5 травня, у парку імені Івана Франка біля ротонди в рамках Дня міста розпочав свою роботу «Міський пікнік». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На відкритті «Міського пікніку» можна було насолодитися виступами творчих колективів: театру танцю «Левеня», мистецького центру «Фора», театру пісні «Горличка» і танцювальної школи «Фієста».

Варто зазначити, що триватиме «Міський пікнік»  щотижня впродовж літа. Як розповідають організатори, відвідувачі зможуть насолодитися різними корисними смаколиками, взяти участь у різних майсте-класах, а також побувати на виступах різних музичних гуртів.

Для маленьких львів’ян також проводять різноманітні цікаві атракції, аби малеча теж веселилася. Окрім цього, для діток працює спеціальна дитяча зона, де вони можуть побавитися та весело провести час.

Фот: Львівський портал

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