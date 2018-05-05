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Львів святкує 762 день народження. Центром міста пройшов традиційний святковий парад

Вероніка Рой

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Львів святкує 762-річчя. З цієї нагоди сьогодні центром міста пройшов святковий парад, у якому взяли участь близько 1,5 тисячі осіб. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Вже традиційно парад розпочався з площі  А. Міцкевича та пройшов  проспектом Свободи, вул. П. Беринди, пл. Ринок. Цьогоріч парад очолив Король Лев.

Окрім цього, у  святковій ході взяли участь Король Лев з лицарями, міські театри, народні колективи, колективи-гості з Польщі, Чехії, Словаччини, представники спортивних організацій міста та учасники фестивалю оркестрів та мажореток «Королівський Лев».

Фото та відео: Львівський портал

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