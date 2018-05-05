Львів святкує 762 день народження. Центром міста пройшов традиційний святковий парад

Львів святкує 762-річчя. З цієї нагоди сьогодні центром міста пройшов святковий парад, у якому взяли участь близько 1,5 тисячі осіб. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Вже традиційно парад розпочався з площі А. Міцкевича та пройшов проспектом Свободи, вул. П. Беринди, пл. Ринок. Цьогоріч парад очолив Король Лев.

Окрім цього, у святковій ході взяли участь Король Лев з лицарями, міські театри, народні колективи, колективи-гості з Польщі, Чехії, Словаччини, представники спортивних організацій міста та учасники фестивалю оркестрів та мажореток «Королівський Лев».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фото та відео: Львівський портал