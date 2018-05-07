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Львів’ян попереджають про грозу у другій половині дня

Олена Карп'юк

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 7 травня, в другій половині дня у Львові – гроза. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, за даними сайту Sinoptic.ua, сьогодні, 7 травня, у Львові та області у другій половині дня – дощі.

Також сьогодні території Львівської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека – V клас. Мешканців закликають дотримуватися правил пожежної безпеки: не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!

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