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Андрухович презентував у Львові свою нову книгу

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У Львові презентували новий роман письменника Юрія Андруховича «Коханці Юстиції». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Під час заходу автор особисто поділився з присутніми спогадами щодо написання книги та іншими цікавинками твору, зокрема презентував уривки із трьох історій, які мали безпосередній стосунок до Львова.

Участь у презентації також взяли співачка й акторка Уляна Горбачевська, джазовий контрабасист, музикант Марк Токар та поет, кінорежисер і музикант Олександр Фразе-Фразенко.

«Коханці Юстиції» — певний час я писав цю назву двома великими кириличними літерами «КЮ». На сьогодні я жалкую про дві речі щодо книги. Одна з них полягає в тому, що я із запізненням назвав її літерою «Q». Тепер, можливо, у наступному виданні на обкладинці буде ця літера. І я сподіваюся, що таким чином можна буде дешифрувати «Коханці Юстиції».

У кожному разі завжди є вихід. І це, напевно, провідний мотив моєї книги, що в кожній історії звідкись мусила прийти надія, або у злочинця, у грішника мусив з’явитися шанс, мусила з’явитися якась світляна фігура або щось таке, яке свідчить, що все не так зле, що ця особа не така пропаща, що в кожному із нас є якийсь резервуар, який складається з милосердя.

У цій книжці, як офіційно стверджується на її головній сторінці, — вісім із половиною історій, і дев’ять із них, щонайменше три — мають безпосередній зв’язок зі Львовом. Це місто загалом заслуговує на те, щоб про нього нон-стоп писали романи. Це не тільки літературне місто ЮНЕСКО. Це загалом літературне місто”, — розповів письменник Юрій Андрухович.

Як повідомили організатори, «Коханці Юстиції» побачили світ у видавництві «MERIDIAN CZERNOWITZ» на початку 2018 року. Це вісім із половиною історій про добре знайомих і зовсім нових негідників, які об’єднані у тристасторінковий роман. У книзі знову можна зустріти Самійла Немирича, побувати на страті Альберта Вироземського й розділити долю Синьої Бороди Юліуса Ґродта. Окрім того, тут йдеться про родинно-побутові й політичні вбивства, зґвалтування і грабунки, розбещення неповнолітніх і загадкове відокремлення голови, а також багато зрад і часто несправедливих покарань.

Подія відбулася в приміщенні Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки у межах проекту «Літературні дні Чернівців у містах України».

 

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