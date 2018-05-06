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У центрі Львова відбулася спільна молитва за участі священиків усіх конфесій

Юлія Шпак

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На проспекті Свободи біля фігури Матері Божої відбулася екуменічна молитва відбулась. Кожного року під час відзначення Дня міста духівники та миряни усіх конфесій збираються на спільну молитву, щоб просити в Бога ласк для розвитку і процвітання Львова, доброго життя усіх мешканців та єдності і миру нашій країні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Цього року молитву очолив єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир (Груца).

«Може не одна людина ставила собі питання, а для чого йти молитися на дорогу — маємо для того храми, зрештою, зранку ми молилися в наших храмах. Але це є для того, щоби ми зрозуміли, що легко бути в храмі добрим християнином, але християнином є важче бути в буденному житті. І саме є тут, на тому роздоріжжі Львова, де є наше життя, де є наш шлях до праці, до школи, до вищого навчального закладу, ми не раз маємо до Бога багато різних питань, думаємо, Бог чує чи не чує нас і наші молитви. Але Божа педагогіка полягає також у чеканні, не докоряючи.

Нехай наші стежки будуть в дусі, будуть в правді, сьогодні, під час Дня народження славетного Львова, а також в нашому буденному житті — щоб ми були добрими християнами завжди», — сказав Преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Зазначимо, що цьогорічна традиційна екуменічна молитва до Дня міста вже вдруге відбулася біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи.

Фот: ЛМР

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