У центрі Львова відбулася спільна молитва за участі священиків усіх конфесій

На проспекті Свободи біля фігури Матері Божої відбулася екуменічна молитва відбулась. Кожного року під час відзначення Дня міста духівники та миряни усіх конфесій збираються на спільну молитву, щоб просити в Бога ласк для розвитку і процвітання Львова, доброго життя усіх мешканців та єдності і миру нашій країні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року молитву очолив єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир (Груца).

«Може не одна людина ставила собі питання, а для чого йти молитися на дорогу — маємо для того храми, зрештою, зранку ми молилися в наших храмах. Але це є для того, щоби ми зрозуміли, що легко бути в храмі добрим християнином, але християнином є важче бути в буденному житті. І саме є тут, на тому роздоріжжі Львова, де є наше життя, де є наш шлях до праці, до школи, до вищого навчального закладу, ми не раз маємо до Бога багато різних питань, думаємо, Бог чує чи не чує нас і наші молитви. Але Божа педагогіка полягає також у чеканні, не докоряючи.

Нехай наші стежки будуть в дусі, будуть в правді, сьогодні, під час Дня народження славетного Львова, а також в нашому буденному житті — щоб ми були добрими християнами завжди», — сказав Преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Зазначимо, що цьогорічна традиційна екуменічна молитва до Дня міста вже вдруге відбулася біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи.

Фот: ЛМР