У Стрию вщент згорів «Мерседес»

У Стрию вогонь знищив автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так. 5 травня о 19:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул. Петлюри в автомобілі «Mersedes Vito».

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 8 ДПРЧ м. Стрий . Пожежу локалізували о 19:24 та ліквідували о 19:30. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.