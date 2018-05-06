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Смертельна ДТП у Камʼянка - Бузького району: одна людина загинула, ще двоє постраждали

Юлія Шпак

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Вчора, 5 травня, у Кам’янка-Бузькому районі зіткнулись «Фольксваген» та «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двоє травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«Так, о 22:05 год. на автодорозі сполученням с. Жовтанці – с. Вихопні Камʼянка – Бузького району, відбулось зустрічне зіткнення автомобілів – «Фольсваген Т4», під керуванням 26-річного жителя с. Грабовець, Камʼянка-Бузького району, в якому знаходились двоє пасажирів: 56-річний житель. с. Грабовець, Камʼянка – Бузького району та 21-річний житель с. Вихопні, Камʼянка-Бузького району, і ВАЗ – 2106, під керуванням 28-річного жителя с. Ременів, Камʼянка – Бузького району», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажири автомобіля «Фольсваген Т4»- житель. с. Грабовець, Камʼянка – Бузького району з діагнозом: «ЗЧМТ, забійна рана височної ділянки справа» та житель с. Вихопні, Камʼянка-Бузького району з діагнозом: «ЗЧМТ, струс головного мозку» були госпіталізовані у Львівську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Водій автомобіля «ВАЗ – 2106» загинув на місці події, тіло скеровано в морг Камʼянка – Бузької ЦРЛ.

Причини події встановлюються.

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