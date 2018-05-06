Понад 20 військовиків Львівщини візьмуть участь в національному відборі на участь у «Іграх Нескорених-2018»

У Києві 11-12 травня відбудуться ІІ Всеукраїнські змагання «Ігри Нескорених»: національний відбір до складу збірної команди України на участь у Іграх Інвіктус-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Упродовж березня та квітня понад двадцять представників Львівщини – військовослужбовців та ветеранів військових дій, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, організовано готувалися до тестування з легкої атлетики, стрільби з лука, плавання, пауерліфтингу, велоспорту та веслування на тренажерах.
До участі в національних змаганнях запрошено 24 представників Львівщини, в тому числі 1 жінку:
- Афанасьєв Дмитро
2.Бачинський Роман
- Бой Павло
- Бубес Юрій
- Величко Богдан
- Галушка Ігор
- Гашків Юрій
- Грищенко Інна
- Заставський Олександр
- Здирко Василь
- Каламбет Юрій
- Калитюк Сергій
- Кальмук Роман
- Козловський Юрій
- Кохан Василь
- Легкодух Віктор
- Мазанько Олександр
- Максимкін Віталій
- Оксентюк Богдан
- Письменський Антон
- Саміла Юрій
- Січко Петро
- Худий Остап
- Шимчак Сергій
Офіційне оголошення персонального складу національної збірної команди України для участі в Іграх Нескорених у складі 15 осіб заплановано на 1 червня 2018 року.
Довідково:
У 2018 році Ігри Нескорених відбудуться 20-27 жовтня у місті Сідней, Австралія.
До участі у спортивних змаганнях заявлено 18 країн – Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Румунія, Україна, Великобританія, США і вперше – Польща.
В 2018 році команда військовиків України вдруге візьме участь в Іграх Нескорених. Планується, що 15 учасників української збірної змагатимуться в Сіднеї у 6-ти видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання.
Юлія Шпак