Понад 20 військовиків Львівщини візьмуть участь в національному відборі на участь у «Іграх Нескорених-2018»

У Києві 11-12 травня відбудуться ІІ Всеукраїнські змагання «Ігри Нескорених»: національний відбір до складу збірної команди України на участь у Іграх Інвіктус-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Упродовж березня та квітня понад двадцять представників Львівщини – військовослужбовців та ветеранів військових дій, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, організовано готувалися до тестування з легкої атлетики, стрільби з лука, плавання, пауерліфтингу, велоспорту та веслування на тренажерах.

До участі в національних змаганнях запрошено 24 представників Львівщини, в тому числі 1 жінку:

Афанасьєв Дмитро

2.Бачинський Роман

Бой Павло Бубес Юрій Величко Богдан Галушка Ігор Гашків Юрій Грищенко Інна Заставський Олександр Здирко Василь Каламбет Юрій Калитюк Сергій Кальмук Роман Козловський Юрій Кохан Василь Легкодух Віктор Мазанько Олександр Максимкін Віталій Оксентюк Богдан Письменський Антон Саміла Юрій Січко Петро Худий Остап Шимчак Сергій

Офіційне оголошення персонального складу національної збірної команди України для участі в Іграх Нескорених у складі 15 осіб заплановано на 1 червня 2018 року.

Довідково:

У 2018 році Ігри Нескорених відбудуться 20-27 жовтня у місті Сідней, Австралія.

До участі у спортивних змаганнях заявлено 18 країн – Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Румунія, Україна, Великобританія, США і вперше – Польща.

В 2018 році команда військовиків України вдруге візьме участь в Іграх Нескорених. Планується, що 15 учасників української збірної змагатимуться в Сіднеї у 6-ти видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання.