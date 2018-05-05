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Завтра Львівська дитяча залізниця відкриє свій 67 сезон

Юлія Шпак

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У неділю, 6 травня, Львівська дитяча залізниця запрошує львів’ян та гостей міста на урочисте відкриття руху об 11-й годині на станцію Сонячна (зі сторони вул. Стрийської). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

 

Усі дитячі залізниці Львівської магістралі працюватимуть у вихідні та святкові дні з травня до вересня. Цього року вартість веселої та пізнавальної поїздки мальовничими маршрутами дитячих залізниць Львівської магістралі становитиме: у Львові – 12 грн. для дорослих і 6 грн. – для дітей.

Дитячі залізниці Львівської магістралі, що розташовані у паркових зонах обласних центрів, є унікальними позашкільними гуртками та улюбленим місцем сімейного дозвілля із понад 60-літньою історією. Щороку вони збагачують знаннями та навичками багатьох хлопців та дівчат, чимало з яких у майбутньому обирають залізничний професійний шлях, а численним відвідувачам дарують незабутні враження та емоції.

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