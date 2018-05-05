Водіям вантажівок нагадують: у спеку фурами їздити заборонено

Водіям вантажівок нагадують про сезонне обмеження руху великовагового автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

2З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від передчасних руйнувань та утворення деформацій, при температурі повітря +28 градусів і вище вантажівкам загальною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, рухатися автомобільними дорогами Львівщини заборонено. Це обмеження стосується тільки денного часу доби – з 10:00 години до 22:00 години», – йдеться у повідомленні.

Для інформування водіїв вантажного транспорту щодо обмежень руху автомобільними дорогами будуть встановлені відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.