Внаслідок ДТП на трасі Львів-Краковець постраждали двоє людей

На трасі Львів-Краковець зіткнулись автомобілі «Фольксваген Тоуран» та «Фіат Ульос». Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

4 травня близько 23:02 год. на автодорозі «Львів-Краковець» біля с. Гуки Яворівського району, 49-річний водій автомобіля «Фольксваген Тоуран» громадянин Австрії, здійснив попутне зіткнення із автомобілем «Фіат Ульос» під керуванням жителя м. Яворів, 1948 року народження.

Внаслідок ДТП пасажирку автомобіля «Фіат Ульос», 1952 року народження, жительку м. Яворів доставлено у Яворівську ЦРЛ, діагноз встановлюється. Пасажира автомобіля «Фольксваген Тоуран» громадянина Австрії, 1959 року народження доставлено у Яворівську ЦРЛ з діагнозом: забій шийного відділу хребта, забій стегна.