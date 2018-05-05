У Стрию палав житловий будинок

У Стрию вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так. 4 травня о 14:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул. Героїв Небесної Сотні.

«Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером. До місця події негайно виїхали рятувальники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий. О 14:58 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 15:06 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 15 кв.м., дерев’яні двері та пошкоджено перекриття на площі 10 кв.м.. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалось запобігти поширенню вогню конструкціями будинку, та врятувати його від повного знищення вогнем», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.Ймовірна попередня версія виникнення пожежі – необрежне поводження з вогнем невстановленої особи.

Фото: ДСНС