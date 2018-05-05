У Львові водіїв просять оминати центр міста

Мешканців Львова просять обмежити заїзд в центр міста. Рух в центрі ускладнений, оскільки триває підготовка до проведення заходів з нагоди Дня міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Протягом періоду проведення заходів з нагоди Дня міста Львова, пр. Свободи, пр. Шевченка будуть обмежені для руху транспорту.

Нагадаємо, зранку у Львові з пл. Ринок стартують велоперегони «І Х Львівська Сотка». О 13.00 год центром міста пройде театралізована святкова хода.

Відтак, мешканців та гостей міста просять обмежити заїзд в центр міста та не паркувати машини, щоб не створювати затори.