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У Львові водіїв просять оминати центр міста

Юлія Шпак

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Мешканців Львова просять обмежити заїзд в центр міста. Рух в центрі ускладнений, оскільки триває підготовка до проведення заходів з нагоди Дня міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Протягом періоду проведення заходів з нагоди Дня міста Львова, пр. Свободи, пр. Шевченка будуть обмежені для руху транспорту.

Нагадаємо, зранку у Львові з пл. Ринок стартують велоперегони «І Х Львівська Сотка». О 13.00 год центром міста пройде театралізована святкова хода.

Відтак, мешканців та гостей міста просять обмежити заїзд в центр міста та не паркувати машини, щоб не створювати затори.

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