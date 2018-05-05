Тренування та фізичні вправи для схуднення: як мотивувати себе та правильно починати

Результати досліджень серед жінок і чоловіків свідчать, що фізична активність продовжує життя, знижує ризики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози і товстої кишки, діабету, ожиріння, хвороб кісток і суглобів і навіть депресії. Це все можливо за умови, що ви будете тренуватись впродовж 30 хвилин 4-6 разів на тиждень. З чого почати – розповідає Міністерство охорони здоров’я України.

З ЧОГО ПОЧАТИ

Якщо ви не тренувалися та не займалися жодними фізичними вправами протягом певного періоду, а тепер задумуєтеся над тим, як знову стати активним, радимо зашнурувати кросівки та почитати наступні поради, які допоможуть визначити власну мотивацію та успішно розпочати тренування:

Намагайтеся проводити менше часу сидячи та знаходьте можливість більше рухатися та бути активним. Наприклад, виходьте на вечірню прогулянку на свіжому повітрі замість перегляду телевізора.

Виділіть у своєму графіку конкретний час для фізичних вправ, зробіть тренування частиною щоденної / щотижневої рутини.

Почніть із того виду фізичних навантажень, які вам приносять задоволення та найбільше подобаються. Наприклад, хтось обожнює ранкові прогулянки, тоді як інші люди надають перевагу вечірнім тренуванням в тренажерному залі після роботи.

Спробуйте тренуватися із друзями або членами сім’ї, адже вони допоможуть вам з мотивацією та ви будете заохочувати один одного.

Почніть із простих вправ та поступово переходьте до більш складних тренувань та інтенсивніших навантажень. Наприклад, для багатьох спортивна ходьба – це оптимальне рішення для початку тренувань.

Якщо необхідно, виконуйте щоденні вправи в декілька підходів. Наприклад, ви можете розділити 30-хвилинне тренування на три 10-хвилинних або два 15-хвилинні сеанси. Однак не забувайте, що один підхід повинен тривати не менше 10 хвилин.

Зверніть увагу, що якщо ви стаждаєте від хронічних захворювань, а особливо серцево-судинних хвороб, артриту, цукрового діабету або артеріальної гіпертензії, необхідно проконсультуватися із лікарем щодо того, які саме фізичні вправи, яка інтенсивність та тривалість тренувань підходять саме вам.

ЯК ПОДОЛАТИ НАЙПОШИРЕНІШІ ВІДМОВКИ ВІД ТРЕНУВАНЬ

Якщо ви тільки починаєте тренування, ви можете зіткнутися з певними перешкодами, які спочатку важко подолати.

Мені просто не вистачає часу на тренування.

Як подолати: Визначіть часові інтервали протягом дня чи тижня, які ви зможете виділити для фізичних вправ. Проаналізуйте щоденні справи протягом одного тижня та визначте щонайменше три проміжки часу, які можна присвятити тренуванням та фізичним вправам.

У мене немає друзів чи знайомих, з ким тренуватися.

Як подолати: ​Шукайте нових друзів серед фізично активних людей. Вступайте в гуртки чи клуби, приєднуйтесь до різних спортивних груп.

Я так втомлююся на роботі, що не залишається сил для тренувань, коли повертаюся додому

Як подолати: ​​Розплануйте графік тренувань таким чином, щоб займатися фізичними вправами протягом дня або тижня саме в той час, коли ви відчуваєте прилив енергії та сил.

У мене є стільки справ, що я не встигаю тренуватися.

Як подолати: ​​Плануйте заздалегідь. Зробіть фізичну активність регулярною частиною вашого щоденного або тижневого графіку, виділіть час для тренувань у своєму календарі. Дотримуйтеся обіцянки, яку даєте самі собі.

Я думаю, що фізичні навантаження можуть зашкодити моєму здоров’ю.

Як подолати: ​​Проконсультуйтеся з лікарем, щоб дізнатися, які фізичні навантаження підходять саме вам та як потрібно тренуватися з урахуванням рекомендацій для людей вашого віку, рівня фізичної підготовки, стану здоров’я тощо.

У моєму віці важко вчитися новому.

Як подолати: ​​Виберіть ті види фізичних вправ та навантажень, які не потребують нових знань чи навичок, наприклад, спортивна ходьба, піднімання та спускання по сходах, пробіжка тощо.

У мене маленькі діти, тому не залишається часу для тренувань.

Як подолати: ​​Домовтеся із нянею, другом або членом сім’ї, щоб вони посиділи із дітьми, коли ви підете на тренування, або виконуйте вправи із дітками. Коли діти підростають, можливі різні варіанти спільного активного дозвілля: їзда на велосипеді, прогулянки тощо.