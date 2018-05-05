Судитимуть 31-річну жінку та 18-річного юнака, які до смерті побили жінку в одному з львівських готелів

У Львові за вбивство жінки судитимуть мешканців Дніпра та Краматорська. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У відомстві зазначають, що цьогоріч у квітні до Шевченківського районного суду м. Львова скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річної уродженки Дніпропетровська та 18-річного хлопця з Краматорська, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Встановлено, що 13 грудня 2017 року у період з 00:00 до 08:16 год, вказані особи перебували у приміщенні номеру одного із львівських готелів.Під час конфлікту із 55-річною жінкою на ґрунті особистих неприязних стосунків, зловмисники до смерті її побили. Потерпілу душили, били по голові і тілу. Численні травми призвели до перелому ребер, розриву шлунка та внутрішньої кровотечі», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування до правопорушників застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.