Порошенко привітав Львів з днем народження

Сьогодні Львів продовжує святкувати свій 762 день народження. З нагоди Дня міста Президент України Петро Порошенко привітав Львів зі святом. Відповідне привітання з’явилося на офіційній сторінці Президента у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Повернутися до Львова мріє кожен, хто хоча б раз відвідав це чарівне місто та відчув його неймовірну атмосферу. Неповторна архітектура, справжній європейський затишок та незабутній аромат кави – все це є у Місті Лева. Однак найголовніша його цінність – усміхнені та привітні мешканці, які люблять своє місто і його гостей. Вітаю Львів з 762-м днем народження!», – йдеться у привітанні Президента.