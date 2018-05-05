На Сокальщині загинув керманич підводи. 60-річний чоловік, вистрибуючи з возу, вдарився об електроопору і помер внаслідок отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 4 травня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району помер чоловік.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 60-річний місцевий мешканець їхав на підводі. Несподівано коні сполохались і почали швидко бігти. Чоловік, вистрибуючи з возу, вдарився об електроопору і помер внаслідок отриманих травм», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.