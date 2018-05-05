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На Київській мопед не розминувся з автівкою: водій двоколісного – в реанімації

Юлія Шпак

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У Львові сталося зіткнення мопеда з автомобілем. Мопедиста госпіталізовано в реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 травня о 15.35 на вулиці Київській у Львові.

«Як встановили поліцейські, сталося зіткнення мопеда «Хонда» та автомобіля «Хюндай». Внаслідок автопригоди мопедиста, 20-річного львів’янина, з діагнозом «важка поєднана травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення. Водій автомобіля, 30-річний мешканець Львова, після надання медичної допомоги повернувся додому», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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