ОСТАННІ НОВИНИ

Чоловіка, який під час пиятики до смерті побив власного батька, триматимуть під вартою

Юлія Шпак

|

На Львівщині чоловіка, якого підозрюють у вбивстві батька, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві повідомляють, що повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Турки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Подія трапилась цьогоріч у квітні в будинку потерпілого. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час спільного розпивання спиртних напоїв у чоловіків виникла суперечка, під час якої син завдав своєму 58-річному батькові численних ударів металевим совком та кочергою по голові та тілу. Отриманні поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

Турківським районним судом підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Крім цього, у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, а також проводиться низка слідчих (розшукових) дій. Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...