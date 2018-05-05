Чоловіка, який під час пиятики до смерті побив власного батька, триматимуть під вартою

На Львівщині чоловіка, якого підозрюють у вбивстві батька, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У відомстві повідомляють, що повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Турки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Подія трапилась цьогоріч у квітні в будинку потерпілого. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час спільного розпивання спиртних напоїв у чоловіків виникла суперечка, під час якої син завдав своєму 58-річному батькові численних ударів металевим совком та кочергою по голові та тілу. Отриманні поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

Турківським районним судом підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Крім цього, у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, а також проводиться низка слідчих (розшукових) дій. Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає до 15 років позбавлення волі.