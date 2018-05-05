11 юних спортсменів зі Львівщини змагаються на Всесвітній літній Гімназіаді

В місті Маракеш (Королівство Марокко) за участю більш як чотирьох тисяч юних спортсменів віком 14-17 років з понад 60 країн світу тривають змагання ХVІІ Всесвітньої літньої Гімназіади, що проводяться під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF). Боротьба за нагороди ведеться у 18 видах спорту, 6 із яких вперше внесені в програму шкільних ігор (бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг, тхеквондо). У складі збірної змагаються 11 спортсмені зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Українська дружина представлена у Марокко 123 спортсменами-школярами, які представляють 22 області України й виступають у 17 видах cпорту: стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.

У складі учнівської збірної команди України на цьогорічній Гімназіаді у п’яти видах спорту змагаються й 11 представників Львівщини (6 дівчат та 5 юнаків), серед яких 6 учнів Львівського училища фізичної культури:

Віталій Штурипіта (бокс); Соломія Кміть (карате); Марія Томищ, Тетяна Заяц, Марія Винник, Андрій Білійчук, Юрій Вовк (вільна боротьба); Христина Погранична (художня гімнастика); Жанна Наумова, Олександр Панциру, Микола Чернявський (стрільба злука).

Тренерський склад представлено в Марокко трьома фахівцями: Віталій Галімурка (бокс); Ірина Руда (художня гімнастика); Світлана Колядінцева (стрільба з лука).

Наразі відомо що львівська каратистка Соломія Кміть, здолавши у фіналі ровесниць з Бразилії та Японії, зустрінеться в поєдинку за «золото» з представницею Марокко.

Змагання в Марокко триватимуть до 9 травня.

Довідково:

Всесвітня літня Гімназіада вперше відбулася в 1974 році в Німеччині. Від початку такі змагання проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки. У 2016 році Гімназіаді повернули дворічний цикл.

Загалом Гімназіади проводилися в 11 країнах світу, зокрема у Францїї – чотири рази, в Італії й Туреччині – двічі.

На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.

Основним девізом цьогорічної 17-а літньої Гімназіади є «Освіта через спорт», оскільки змагання зібрали школярів з усього світу, щоб випробувати дух міжнародної конкуренції, чесної гри, дружби та культурної різноманітності.

Збірна України цьогоріч повернулася до участі в цьому престижного світовому спортивному форуму після десятирічної відсутності через нестачу коштів для відрядження своїх представників.

Фото: ЛОДА