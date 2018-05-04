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В Києві ціни на готелі в день фіналу Ліги Чемпіонів скочили до захмарних висот

Олена Жолкевська

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Аби переночувати в готелі у Києві з 26 на 27 травня цього року подекуди доведеться викласти суму, еквівалентну ціні недорогого нового автомобіля. Такими є даними найпопулярнішого онлайн-сервісу бронювання житла Booking.com, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Станом на ранок, 4 квітня, найдешевша ціна, за якою у Києві можуть переночувати двоє дорослих у готелі, становить 70 000 гривень. Найдорожча – 300 000 грн.

Своє обурення почали також активно висловлювати користувачі соцмереж. Так, киянин Дмитро Борисов так охарактеризував ріст цін на готелі в Києві у 300 разів:

«Ж – жлобство.

Навіщо покращувати сервіс, розвивати нові види туризму, вкладувати в бізнес, якщо можна за один день взяти РІЧНУ!!! платню за номер.

Бо куди цей турист дінеться, хай по базару походить, ціни подивиться…

На жаль, типовий підхід українського бізнесу, – зрубити бабла користуючись моментом, а там і трава не рости.

P.S. Здам диван, сніданок виключено, до стадіону півгодини пішки. Недорого. 100 000 грн.».

Нагадаємо, фінал найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи Ліги Чемпіонів відбудеться 26 травня 2018 року у Києві на НСК «Олімпійський». За трофей змагатимуться «Реал» (Мадрид, Іспанія) та «Ліверпуль» (Ліверпуль, Англія).

Скріни: Львівський портал, Дмитро Борисов

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