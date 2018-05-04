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В історичному ареалі Львова хочуть звести нове житло

Наталя Дуляба

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На вул. Похилій, 1, де сьогодні розташована пам’ятка архітектури, хочуть збудувати багатоповерховий житловий будинок із вбудованою автостоянкою та громадськими приміщеннями. Відповідне питання сьогодні, 4 травня, розглядали під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, містобудівні умови та обмеження хоче отримати громадянин Хоменко Олег Леонідович, аби на земельній ділянці, що на вул. Похила, 1, площею 0,1000 га звести нове житло.

Згідно з даними публічної кадастрової карти України, вказана земельна ділянка перебуває у приватні власності. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Під час обговорення питання членам виконкому продемонстрували візуалізацію будинку, який мав 4 поверхи.

Однак у проекті рішення максимальна висота будівлі встановлена на рівні 20-22 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, 7-поверхова будівля. А сама земельна ділянка знаходиться у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Франківського району.

Водночас на вул. Похилій, 1 сьогодні знаходиться пам’ятка архітектури – вілла, яку збудували у 1920-х роках. І якщо навіть поруч із нею зведуть нове житло, то за словами активістка Анни Біликівської, мешканцям сусіднього будинку воно закриє доступ до денного світла.

«Перед будинком №3 на вулиці Похилій є чотириповерховий будинок. Його мешканці залишаться без світла в першій  половині дня. Вони шоковані, що біля них щось збираються будувати. Сам будинок на вулиці Похилій, 1 – це пам’ятка архітектури, це вілла, а вона має мати обзор з усіх сторін. Також там був дуже гарний сад, це загалом є пам’яткою архітектури. Не можна кожен зелений клаптик забудовувати, тим більше це – історичний ареал міста», – підкреслила Анна Біликівська.

У свою чергу головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зазначив, що забудовник нічого не порушує.

Відтак члени виконкому вирішили перенести розгляд цього питання на наступний раз.

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