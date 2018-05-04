У Львові взялися за ремонт вулиці Котлярської

Капітальний ремонт вулиці Котлярської є одним з пріоритетних завдань щодо ремонту доріг у Галицькому районі на цей рік. Ремонтні роботи на Котлярській розпочалися кілька тижнів тому. Згідно з проектом, тут передбачено провести заміну дорожнього покриття, заміну колектора та висадження зелених насаджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Капітальний ремонт вул. Котлярської є одним з важливих ремонтних робіт на цей рік у нашому районі. На цьому об’єкті є два замовники робіт — Галицька районна адміністрація і ЛМКП «Львівводоканал».

Галицька адміністрація провела тендер на визначення виконавця робіт. Ним стало ТзОВ «Гарантспецбуд ЛТД». Підрядник вже провів підготовчі роботи, зокрема демонтував дорожнє полотно і тротуари. Зараз на об’єкті розпочнуть працювати ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал». Після завершення їхніх робіт із заміни колекторів, ми приступимо до мощення тротуарів та встановлення дорожнього покриття. Тротуари буде замощено плиткою, а на дорозі постелимо бруківку, яка була досі.

Згідно з проектом, довжина дороги становить 137 м, площа дорожнього покриття, яке буде встановлено, — 1137 м2, площа тротуарів — 1413 м2, площа зеленої зони — 82 м2», — розповів начальник відділу комунального господарства Галицької РА Ігор Савка.

За його словами, також на вул. Котлярській заплановано висадити більше 10 нових дерев. Загальна вартість робіт становить 2 млн. 600 тис. грн. Завершити капітальний ремонт дороги планують до 31 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, відповідно до титульного списку, протягом 2018 року на території Галицького району заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн. 243 тис. грн. Серед важливих об’єктів — це капітальний ремонт вул. Котлярської, вул. Просвіти та вул. Руданського. Також цього місяця буде завершено капітальний ремонт вул. І. Рутковича, який розпочався у 2017 році.