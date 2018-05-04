У Львові судитимуть одесита, що незаконно завантажував фільми на власний сайт

У Львові за порушення авторських прав судитимуть чоловіка з Одещини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівська місцева прокуратура №1 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Одещини, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав).

Проживаючи у Львові упродовж чотирьох місяців чоловік створив і модерував Інтернет-сайт, на якому без дозволу відомих кінокомпаній завантажував фільми, а відтак кожен охочий міг переглянути чи завантажити кінострічку.

Зловмисник здійснював незаконне розповсюдження аудіовізуальних творів, а відтак завдав збитків на загальну суму 6 млн грн.

Протиправну діяльність одесита виявили працівники поліції. Правоохоронці вилучили у нього комп’ютерну техніку.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.