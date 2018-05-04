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У Львівському оперному театру відкрилась виставка династії Отковичів

Соломія Григор'єва

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У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулась грандіозна мистецька зустріч «У колі муз», в ході якої відкрилась виставки творів родини Отковичів. На зустрічі виступили камерний оркестр та солісти Львівської національної опери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

«Це щастя, що ця родина сьогодні виставляється в Дзеркальній залі Львівської національної опери. Україна – держава, яка завжди опиралась на родинні, культурні, інтелігентні цінності, і саме така родина, як Отковичі, все життя творить для України. Дуже важливо, що такі люди є поміж нас. Ця родина несе ту правду, на якій базується Україна, тому так важливо їх почути, побачити і відчути», – зазначив на відкритті виставки генеральний директор-художній керівник Львівського оперного театру.

Це не просто виставка картин, це показ творчих робіт родини Мирослава Отковича: доньки Зоряни, сина Тараса і племінниці Наталії. Звичайно були презентовані і полотна глави сімейства, знаного реставратора і графіка, народного художника України Мирослава Отковича.

На виставці «У колі муз» художники двох поколінь не лише продемонстрували своє бачення світу, а й викликали львівську еліту на щиру розмову про мистецтво в час, «коли гримлять гармати». На мистецьку зустріч прийшло чимало мистецтвознавців, військових АТО, львівської інтелігенції, серед яких: колишній директор Львівської опери Тадей Едер, видатний художник Андрій Бокотей, народний депутат України Ігор Васюник, представники міської на обласної влади.

Мирослав Откович подякував всі присутнім за те, що завітали на виставку робіт його родини, а його донька Зоряна підготував невеликий сюрприз – міні-колекцію одягу, на якому зображено фрагменти її картин.

Довідка

Мирослав Петрович Откович — художник-аквареліст, сценограф, реставратор, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України з 1980 року.

Учасник всесоюзних, республіканських та зарубіжних виставок. Створив цілий ряд робіт в техніці акварелі та темпери. Учасник багатьох творчих груп в Україні та за кордоном.

Окрім того, він є ініціатором організації професійної реставраційної освіти у Львові (відкриття відділів реставрації в Львівському коледжі декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша та Львівській Національній академії мистецтв).

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