У Львівському аеропорту провели музичний флешмоб

Сьогодні, 4 травня, з 13.30 год. до 14.30 год. у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбулося музичне запрошення на святкування Дня міста від духового оркестру «Львівські фанфари». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні вперше залучено з нашої школи близько 100 учасників. Це є хор «Тоніка» з нашої школи, духовий оркестр «Львівські фанфари» та мажоретки «Феєрія». Ми хочемо туристам показати дуже цікаву програму, у якій будуть представлено цікаві українські фольклорні речі, шоу-дефіле в стилі рок-н-рол, в стилі карнавальної музики. А родзинкою буде спільне виконання хору у супроводі оркестру пісні про Львів», — диригент духового оркестру Львівські фанфари, директор дитячої школи мистецтв № 5 у Львові Андріан Леськів.

У флешмобі взяло участь близько 100 осіб із духового оркестру «Львівські фанфари» та мажореток «Феєрія». Формат флешмобу був таким, що учасники під популярні львівські мелодії запрошували усіх присутніх гостей та мешканців міста доєднатися до святкування Дня міста.

Фото: ЛМР