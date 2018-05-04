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У Львівській опері співатиме Посол миру Олена Гончарук

Соломія Григор'єва

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У неділю, 6 травня о 15:00, у Дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької із шедеврами німецької класики виступить відома оперна співачка Олена Гончарук. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

Олена Гончарук – багаторічна солістка Національної опери України, лауреат міжнародних конкурсів, володарка титулу «Жінка року» та Посол Миру.

Оперна діва виступає на кращих сценах Німеччини, Бельгії, Нідерландів та інших країн. Брала участь у грандіозному міжнародному проекті «Кармен», який проходив у країнах Бенілюксу. З-поміж інших співаків вирізняється своєю надактивною життєвою та громадською позиціями. Тільки за останні півроку Олена дала 6 сольних благодійних концертів, брала участь у концертах для бійців АТО, виступала у військових частинах та військових шпиталях, а також є учасницею проекту «Я допомагаю дітям» для дітей-інвалідів. За пропагування миру як в Україні, так і у всьому світі була удостоєна почесного звання «Посол Миру».

Через неповторний тембр її голос називають оксамитовим, і вже в цю неділю у львів’ян та гостей міста буде унікальна можливість послухати його наживо! У Львівській опері співачка виконуватиме шедеври німецької класики. У програмі звучатимуть твори В.-А. Моцарта, Ф. Шуберта, Е. Гріга, Р. Штрауса, Р. Вагнера, Й. Брамса, Р. Шумана та інших.

Щоб придбати квиток на цей концерт, потрібно перейти за посиланням – Шедеври німецької класики.

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