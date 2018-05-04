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Отцю, що побував у полоні бойовиків, Львівська міськрада виділила кошти на операцію

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 4 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 50 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги для отця УГКЦ, який побував у полоні бойовиків, Тихона (Сергія) Кульбаки. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Мова йде про дуже відомого у Львові отця та волонтера – отця Тихона Кульбаку. Він уже тривалий час має певні труднощі зі здоров’ям і наступного тижня має перенести операцію. Тому маємо прохання надати отцю одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Отець Тихон Кульбака, попри свій стан здоров’я, займався і продовжує займатися активною діяльністю, тривалий час перебував у полоні. Організовував молитовний Майдан на Сході, є дуже світлою людиною для нашої країни», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зазначимо, 15 травня священику збираються видалити лімфатичну пухлину на нозі та зробити реконструкцію лімфатичних судин. Вартість операції становить  210 тисяч гривень. Всіх, у кого є можливість допомогти, закликають перераховувати кошти на картку Приватбанку: 5363 5423 1004 5415.

Сам отець Тихон Кульбака був активним учасником та ініціатором молитовного Майдану у Донецьку. Потрапив у полон 4 липня 2014 року, де пробув 12 днів. Після визволення десять днів він пробув у реанімації. У нього відкрилася виразка шлунку і повернулася хвороба — рак судин ніг.

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