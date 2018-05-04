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На Дрогобиччині викрили групу осіб, що незаконно видобувала гравій

Олександр Косик

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Працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Встановлено, що двоє мешканців Дрогобицького району, не маючи жодних дозвільних документів, організували видобуток піщано-гравійної суміші у заплавах та руслах річки Бистриця. Видобуту суміш вони у подальшому реалізовували як будівельний  матеріал фізичним та юридичним особам. Правоохоронці затримали зловмисників під час незаконного видобутку корисних копалин – у них вилучено екскаватор та вантажну автомашину.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Для нарахування завданих навколишньому середовищу збитків залучено спеціалістів Державної екологічної інспекції у Львівській області. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, видобуток піщано-гравійної суміші та інших корисних копалин  у заплавах та руслах річок заборонений діючим природоохоронним законодавством, окрім того, це призводить до непередбачуваних, а інколи й катастрофічних наслідків під час весняних повеней.

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