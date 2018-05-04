«Музика на Курбаса»: львів'ян кличуть насолодитися композиціями, які зазвичай лунають лише в концертних залах

З нагоди відзначення 762-річчя Львова святкова програма заходів поповнилася новими проектами. Вперше на вул. Леся Курбаса два дні працюватиме нова музична локація під назвою «Музика на Курбаса». Мешканці та гості міста мають нагоду насолодитися творами Богдана Веселовського, Володимира Івасюка та «фольктронікою» від гурту «LIRWAK». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це якісно нова локація в рамках Дня міста. Коли ми думали про заходи, які будемо проводити з нагоди Дня міста, то хотілося чогось нового, відкрити щось нове. Вулиця Курбаса ідеальна в цьому. Особливо після того, як вона стала пішохідною, після того, як ми зробили реставрацію фасаду нашого театру. І ще один аргумент, чи не найперший — нашому театру ім. Леся Курбаса цього року виповнюється 30 років. Ювілей! Тому ця локація стала теж свого роду подарунком для акторів театру. Адже виступають на цій сцені актори театру Курбаса — Марія Копитчак та відомий гурт KURBASY.

Думаю, що в майбутньому, ми будемо далі «розкручувати» цю вулицю як гарну локацію, як сцену для культурних заходів. Адже у Львові не так багато таких затишних пішохідних вулиць, які можна використовувати як відкриту сцену”, — розповіла Наталя Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.

За словами Марти Іванишин, директора Культурно-мистецького центру ім. О. Довженка, протягом 2-х днів — сьогодні і завтра, мешканці і гості Львова мають нагоду насолодитися відомими музичними композиціями, які зазвичай лунають лише в концертних залах.

«Сьогодні на вул. Курбаса звучатиме музична програма за творами Богдана Веселовського, які виконуватиме Марія Копитчак та „Оркестра Почувань“. Також виступить Гурт KURBASY. А для тих, хто хоче відкрити для себе щось нове, гурт „LIRWAK“ вже завтра о 17.00 год представить концерт фольктроніки», — розповіла Марта Іванишин.

Отож усі, хто сьогодні побуває на заході «Музика на Курбаса», має нагоду, завдяки музичним творам Богдана Веселовського, потрапити в час міжвоєнного Львова. Богдан Веселовський почав писати музику з 16 років і писав музичні твори у стилі танго, фокстроту і легкого вальсу.

«Богдан Веселовський розпочинав свою творчість з юних літ. Це коли віриш у щось дуже світле і чисте, щось, що не минає. Коли ти дуже гарний в цьому, і той, кого ти вибираєш, теж незрівнянний», — запросила зануритися в атмосферу чарівної музики Марія Копитчак разом з «Оркестрою Почувань».