Львівським малюкам презентували перший дитячий комікс про рідне місто

Сьогодні, 4 травня, у комфорт-бібліотеці № 42 презентували перший дитячий комікс про Львів «Таємниці львівського годинникаря» за мотивами казок Марічки Крижанівської (художник Софія Марійчин). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Коли я писала ці історії, мандрувала разом з моїми героями у часі, прогулювалась Високим і Низьким Замками, заглядала на щойно збудовані вежі і годинники. А тепер хочу запросити і свого глядача у таку ж подорож у часі, підглянути: а з чого ж починався Львів? Ким були ті люди, які його створили? Разом подумати: у чому ж феномен такого рідного і незбагненного нашого міста. І усе це у легкій формі комікса» – розповідає автор коміксу Марічка Крижанівська.

«Процес роботи над коміксом виглядає так: перед початком роботи я думаю над тим, як це візуально повинно виглядати. Малювання класичне, спочатку я створюю ескізи для розмітки сторінок, а наприкінці — підготовчі малюнки для останніх сторінок. Далі розмальовую аквареллю та олівцями, працюю на спеціальному папері. Ця техніка є простою та притаманною як для дорослих так і для дітей.

Чому вирішила малювати комікси? Тому що комікс дає мені можливість картинками зобразити історію, яка передає все, що відбувається на інтуїтивному рівні: як це знаходитися поряд з відомими постатями минувшини, відчувати страх та радіти разом з ними. Це ті моменти, які завдяки коміксам можна оживити та дати відчути”, – каже художник Софія Марійчин.

«Діти — це найважливіша інвестиція у проектах міста, – це наше майбутнє. Тому саме для них ми вирішили зробити цікавий і дуже нетиповий промоційний продукт — комікс. Поміж захопливою розповіддю маленькі читачі знайомляться з історичними постатями, легендами про Львів. Це найкраща мотивація дізнаватися про історію нашого міста, країни, чи світу самостійно.

«Таємниці львівського годинникаря» для читачів віком 5 — 10 років, але і дорослих він не залишить байдужими. Хоч і загальні жанрові умови: верстку (за принципом постановки анімаційного кадру), типові тестові форми (опис, пряма мова, думка), розмір (стандартний 16×24 см.), проте стилістка малюнків не схожа ні на американську, ні на європейську”, – говорить менеджер проекту, головний спеціаліст відділу промоції міста Ольга Бачинська

«Головна ідея постановки технічного завдання для втілення коміксу в реальний продукт була такою, щоб зробити комікс не схожий на інші. Вирішено було зробити саме мальований вручну комікс, а не за допомогою планшету та векторної графіки. Завдання перед художником ставили досить чітке: щоб малюнок був легким із простими, плавними лініями. Щоб дитина, яка буде читати та споглядати комікс, змогла самотужки інтерпретувати чи відтворити частину малюнків. Недаремно техніку малювання ми обрали у стилі акварель з доопрацюванням кольоровими олівцями, бо це вже і виховання естетичного художнього смаку у дітей», – підсумовує дизайнер проекту Олег Стець.