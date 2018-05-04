Грай та пізнавай: у Львові презентували першу гру про Сихів

Сьогодні, 4 травня, у Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка презентували перший освітній ігровий набір «Сихів. Вподобай та поділись», до розробки якого долучились львівські школярі. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Ігровий набір про наймолодший район Львова «Сихів. Вподобай та поділись» включає в себе три окремі гри, які розраховані на дітей, підлітків та навіть на дорослих. Зокрема, карта-путівник найвизначнішими місцями Сихова, гра-квест «Деталі важливі» та настільна гра з елементами міста на основі відомої французької гри Dobble.

«Карта – це більше для маленьких діток. Із нею можна гуляти і вивчати Сихів довкола себе. У настільну гру Dobble, принцип якої не є складний, можна грати будь-де, гру «Деталі важливі» можна по-різному наповнювати та на її основі проводити навіть квести.

Гра розрахована на різну аудиторію: в неї можна бавитися у сімейному колі з маленькими дітками, прогулюючись Сиховом чи Львовом і говорити про те, як багато можуть розповісти вулиці і будинки. В цю гру можна бавитися у школах. Ми заохочуємо освітян, щоб вони інтерпретували цю гру по-своєму, використовували цей інструмент як гру під час своїх уроків, виховних годин», – пояснила координатора освітньої програми «Все буде Сихів. Наймолодші про Наймолодших», в межах якої був створений ігровий набір, Христина Бойко.

У розробці ігрового набору про Сихів брали участь діти, віком 10-16 років, які живуть безпосередньо на Сихові або в інших районах міста. За словами Христини Бойко, у центрі міської історії, де й виникла сама ідея створення такого проекту, хотіли дізнатися, як діти та підлітки бачать міський простір, минуле та ті зміни, які можна було б реалізувати як у районі, так і в цілому Львові.

Як водночас підкреслила мама школярки Уляни Олійник, яка брала участь у розробці гри про Сихів, подібні проекти сьогодні є дуже потрібними для дітей:

«Ця гра – це яскравий приклад того, що вчитись і пізнавати щось нове є цікаво, а не нудно, як це буває для дітей. Таких проектів Львову потрібно більше. Ми самі не живемо на Сихові, але буваємо тут щотижня, бо приїжджаємо до бабусі та дідуся. Але після того, як Уляна мала змогу долучитись до розробки цієї гри, вона мені сказала: «Мамо, Сихів є настільки класним, що я хотіла б тут жити».

Тираж гри про Сихів сьогодні є досить малим – 100 примірників. Частину із них вже встигли роздати у школи та бібліотеки Львова. Однак вже незабаром її збираються розмістити в Інтернеті, щоб кожен охочий міг собі її завантажити і самостійно роздрукувати.

«Ще деякі ігри наразі є в центрі міської історії на вул. Богомольця, 6. Всім, кому захочеться у цю гру пограти, ми її з радістю подаруємо. Оскільки зараз є обмежений тираж, ми, радше, поширюємо ідею того, як можна працювати з простором. Ця гра є інструментом для того, щоб задавати питання про те, з чого складається місто, чи воно включає минуле, чи лише теперішнє. Це про те, що, незважаючи на те, якого ти віку, ти можеш робити зміни. Тобто ця гра є інструментом для того, щоб породжувати розмову, певну дискусію. А от розмову про що саме, вирішувати самим гравцям», – підсумувала Христина Бойко.