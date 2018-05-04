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Екологи проситимуть у Синютки грошей на утилізацію гудронів, що закопані на Дрогобиччині

Наталя Дуляба

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Екологи провели лабораторні дослідження проб ґрунту у селі Брониця Дрогобицького району, де закопані небезпечні гудрони. Згідно з результатами, рівень забруднення земель перевищує допустиму норму у десятки разів, тому екологи звертатимуться у Львівську ОДА з проханням виділити кошти на утилізацію цих гудронів. Про це Львівському порталу повідомила заступниця начальника відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Львівської області Світлана Джура.

 

Як зазначила Світлана Джура, ініціаторами проведення лабораторних досліджень ґрунту виступили самі мешканці села Брониця, які занепокоєні, що на їхній території закопані гудрони.

«Ці гудрони завезли на територію села Брониця ще у 1980-х роках і засипали землею. Зараз шар землі зрушився і тому мешканці викликали нас, щоб ми провели дослідження проб ґрунту. Результати показали значні перевищення допустимих норм, відтак Державна екологічна інспекція звертатиметься до Львівської ОДА з проханням виділити кошти на державну програму із утилізації цих небезпечних відходів. Скільки саме на це потрібно грошей, я сказати не можу, але це є, безперечно, дорого вартісною процедурою», – пояснила Світлана Джура.

За результатами проведених аналізів екологи виявили перевищення таких допустимих норм у ґрунтах селі Брониці:

– у пробі ґрунту №1 на місці розміщення гудронів показник нафтопродуктів перевищений у 15 разів, заліза – в 11,6 разів, марганцю – в 1,5 рази, свинцю – у 5,7 рази, хрому – у 4,6 рази;

– у пробі ґрунту №2 (приблизно 50м на південний захід від проби №1) показник нафтопродуктів перевищений у 16,3 рази, заліза – у 12,1 рази, марганцю –  у 2,1 рази, свинцю – в 8,3 рази, хрому – в 4,8 рази;

– у пробі ґрунту №3 (приблизно 100м від проби №1 в північному напрямку на місці розміщення гудронів)  показник нафтопродуктів перевищений у 32,4 рази, заліза – у 14,2 рази, марганцю – в 2,3 рази, свинцю – в 10 разів, хрому – у 5,4 рази.

Також зазначимо, що дотепер невідомо, хто є власником гудронів, залишених у селі Брониця Дрогобицького району.

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