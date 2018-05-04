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Біля Куликова почали ремонт вщент розбитої дороги

Дарина Смеречанська

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Ділянку від Куликова до кінця села Надичі завдовжки 2,3 км ремонтують відучора. Цей відрізок дороги був у критичному стані, тому в ході обстеження доріг Жовківського району ухвалили рішення, що це буде перша дорога, що відремонтують суцільним асфальтуванням. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Роботи виконують із перемелюванням існуючого покриття та підсиленням основи, а також із влаштування одного шару асфальту завширшки 6 см.

«В межах експлуатаційного утримання доріг місцевого значення переходимо від аварійної ліквідації ямковості для забезпечення проїзду до великих планових ремонтів за відповідною технологією. Ремонт відбувається за рахунок коштів державного дорожнього фонду, з яких 200 мільйонів гривень спрямовано на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення на території Львівської області», – розповів директор департменту дорожнього господарства, транспорту та зв`язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Відновлення дороги від Куликова до кінця села Надичі вартуватиме майже 6 мільйонів гривень.

«Дорога для цього села може прослужити до 15 років, за умови, що тут не їздитиме великогабаритний транспорт. На цей час ми знали старий шар асфальту, а вкладання нового асфальту триватиме до понеділка. Тут працює 10 машин: асфальтоукладач, грейдер, екскаватор, тобто повний комплекс техніки, що потрібен для таких робіт», – зазначив директор фірми-підрядника ПП «Рома» Роман Демчина.

У планах Львівської облдержадміністрації взятися за ремонт дороги на ділянці від Старого Села до Липника, від Жовкви до Мокротина, а також між населеними пунктами Сопошин – Мацошин, Воля Гомулецька – Малі Підліски.

Фото: ЛОДА

 

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