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Завтра на Личаківському цвинтарі поховають журналіста Андрія Квятковського

Юлія Шпак

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У п’ятницю, 4 квітня, на Личаківському кладовищі поховають відомого львівського журналіста Андрія Квятковського. Про це виданню «Збруч» повідомила родина Андрія Квятковського.

 

Парастас і чин похорону відбудуться з 12-ї години в церкві Пресвятої Трійці (вул. Тершаківців, 11а). Попрощатися з Андрієм в церкві можна буде з 11: 30 год, з 12-ї години почнеться парастас і далі — чин похорону. Ховатимуть Андрія Квятковського на Личаківському цвинтарі приблизно о 14-й год.

Левко, син Андрія, попросив:  «При можливості просимо утриматись від штучних квітів та вінків, тато любив природу…».

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що помер Андрій Квятковський внаслідок інсульту.

Фото: Збруч

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