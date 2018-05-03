Якою буде погода у Львові завтра?

Завтра, 4 травня, вдень у Львові прогнозують місцями грози, під час гроз шквали 15 — 20 м/с, град. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 4 травня синоптики прогнозують у Львові мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень під час грози шквал 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 11 — 13° тепла, вдень 27 — 29° тепла.