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«Укрзалізниця» запровадила єдину ціну на всі напої в поїздах

Юлія Шпак

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«Укрзалізниця» з травня цього року запровадила єдину ціну у 8 грн на всі напої, що продаються в поїздах далекого сполучення: чай, каву, кавовий напій (3 в 1) та воду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

 

«Ми впевнені, що таке нововведення дасть пасажиру більше свободи у виборі напою. Можна скористатися послугою – сплатити за напій при продажу квитка, а який саме напій вибрати – визначити безпосередньо в поїзді», – прокоментував новацію в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

В березні ПАТ «Укрзалізниця» оголосило проведення відкритого та прозорого конкурсу на визначення єдиного постачальника продуктів харчування, які пропонуватимуться пасажирам поїздів далекого сполучення.

Отже, у поїздах далекого сполучення буде реалізовуватися така продукція: чай, кава натуральна та розчинна, вершки до кави, кавовий напій, цукор, печиво галетне та пісочне, вафлі й інші кондитерські вироби. Також у поїздах можна буде придбати сніданки (пакетовані каші), сік, воду солодку та мінеральну (газовану та негазовану).

Окрім цього, «Укрзалізниця» планує надавати послугу гарячого харчування у пасажирських поїздах далекого сполучення.

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