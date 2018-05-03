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Троє львів’ян з автівки обстріляли двох молодиків

Олександр Косик

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Трьох львів’ян, причетних до вогнепального поранення двох мешканців Жовківського району, поліцейські затримали в одному з сіл Кам’янка-Бузького району. У салоні їх автомобіля було виявлено зброю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

До правоохоронців 2 травня близько 23.30 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у Жовківському районі на дорозі між селами були поранені двоє чоловіків, місцеві мешканці віком 20 та 25 років. У старшого лікарі діагностували «вогнепальне поранення правого плеча», у молодшого – «вогнепальне поранення кисті лівої руки».

«На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та керівництво поліції Львівщини. Було встановлено, що у чоловіків стріляли з автомобіля, ймовірно, червоного кольору, після чого зловмисники втекли з місця події», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

«Орієнтування на автомобіль, яким пересувались зловмисники, отримали працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини і протягом години в одному з сіл Кам’янка-Бузького району поліцейські виявили «Ауді 80», у салоні якого перебували троє чоловіків, які мали з собою вогнепальну зброю», – зазначив Тарас Сабанюк.

Зловмисників, мешканців Львова віком 30, 31 та 35 років, правоохоронці доставили у Жовківське відділення поліції, вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу.

Виявлену зброю вилучено та скеровано на експертизу. Проводиться досудове розслідування.

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