Всі львівські трамваї обладнали безкоштовним Wi-Fi

ЛКП «Львівелектротранс» уклало договір про взаємну співпрацю з компанією «eWiFi», яка встановила у трамваях міста безкоштовний Wi-Fi. До кінця тижня Wi-Fi модеми з’являться й у тролейбусах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Станом на сьогодні вже в усіх трамваях є безкоштовний Wi-Fi від компанії „eWiFi“. Ця компанія гарантує Wi-Fi за технологією LTE зі швидкістю до 4 Мб/с для кожного клієнта. Якщо навіть всі пасажири одночасно підключаться до мережі, то на швидкість це не впливатиме. Звісно, якщо пасажирів у вагоні буде менше, то швидкість мережі може бути більшою, ніж 4 Мб/с», – розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Сьогодні Wi-Fi модемами обладнані всі трамвайні вагони, а до кінця тижня їх встановлять у львівських тролейбусах.

«Для бюджету міста це нічого не коштує. Обладнання компанія „eWiFi“ встановлює власним коштом. Між ЛКП „Львівелектротранс“ та „eWiFi“ підписано договір про співпрацю з правом розривання на 10 років. Їхня вигода у тому, що під час підключення до мережі буде транслюватись 10-секундне рекламне повідомлення», – додав Іван Бондар.

За його словами, точка доступу буде доступна у межах вагону та автоматично пропонуватиметься пасажирам. Всі вагони із Wi-Fi позначені наклейками з відповідним знаком. Тестовий режим триватиме приблизно місяць, тому упродовж цього часу можуть виникати технічні несправності.