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Суд взяв під варту 31-річного чоловіка, що до смерті відлупцював власну матір

Олександр Косик

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На Львівщині триматимуть під вартою чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень власній матері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 31-річного мешканця Львівщини, який підозрюється у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження власній матері.

Подія трапилась цьогоріч у квітні у одному із сіл Городоччини в будинку потерпілої.

Нетверезий чоловік на ґрунті особистої неприязні до своєї 52-річної матері, завдав їй численних ударів кулаками по тілу. Від отриманих травм жінка померла.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім цього, Городоцьким районним судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. У разі доведення вини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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