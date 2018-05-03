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Прогноз валютного ринку в Україні на травень

Омелян Шевчук

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За прогнозами аналітиків, курс гривні у травні коливатиметься в діапазоні 25,50 – 26,75 грн за долар США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Forex Club.

 

Підтримку гривні надає сприятлива цінова кон’юнктура на світових сировинних ринках – високі ціни на зернові та відновлення цін на металургійну продукцію.

У той же час стримувати зміцнення національної валюти буде кілька факторів: лібералізація валютного ринку, глобальне зміцнення долара США та попит на валюту на тлі заяв НБУ про можливість щоденного викупу валюти на міжбанку до 10 млн. доларів.

«У травні волатильність підвищиться в зв’язку з лібералізацією ринку та збільшенням ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банків з 1% до 3%. Це означає, що банки зможуть більше викуповувати та зберігати валюти у себе на рахунках. Поки НБУ дотримується жорсткої грошово-кредитної політики, комерційні банки не поспішають скористатися цією можливістю. Однак якщо умови на ринку зміняться, і девальваційні настрої підвищяться, вони почнуть скуповувати валюту, що буде тиснути на курс гривні», – зазначає аналітик Forex Club Андрій Шевчишин.

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