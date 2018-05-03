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Проект Північного обходу Львова обіцяють розробити до кінця року

Олена Карп'юк

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Проектну документацію будівництва автодороги Північний обхід Львова, протяжністю 24 км, обіцяють доробити до кінця 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

«На дорозі передбачено будівництво одного моста, трьох естакад та двох транспортних розв’язок у двох рівнях. Мова йде про частину об’їзної міста, яка з’єднає міжнародну трасу Київ –Чоп із трьома дорогами, що прямують від Львова до кордону з Польщею. Будівництво цієї дороги є надзвичайно важливим рішенням для підвищення безпеки та зручності учасників дорожнього руху. Адже ця автомобільна дорога розвантажить Південний обхід м. Львова, зменшить кількість транзитного транспорту через м. Львів і покращиться екологічна ситуація в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні проектна організація вже завершила польові топогеодезичні роботи по всій протяжності ділянки, розробляються основні проектні рішення.

Згідно з домовленістю із Європейським Інвестиційним Банком, із квітня цього року проектна організація співпрацює з інженером-консультантом – компанією «PPM Ltd».

Служба автомобільних доріг Львівщини закликає небайдужих надавати свої пропозиції щодо будівництва Північного обходу Львова.

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