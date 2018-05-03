Парламентарі вимагають звіту Аласанії щодо діяльності НСТУ

Депутати Верховної Ради України вимагають заслухати на найближчій сесії звіт голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Зураба Асланії щодо діяльності НСТУ та розвитку регіональних філій в найближчий час. Про це йдеться у зверненні 64 народних депутатів України до Голови Верховної ради Андрія Парубія, копія якого є у розпорядженні Львівського порталу.

Зазначається, що формування суспільного телебачення проходить втаємничено від суспільства.

«До сьогодні ніхто не побачив, як в результаті має виглядати суспільне і в тому числі регіональне мовлення… Без жодних пояснень звільняються цілі колективи регіональних філій. Так, зрозуміло, що оптимізація була і є необхідною , але закрились цілі програми. Тобто, маємо не розвиток існуючої сітки мовлення, не покращення якості, а банальне закриття напрацьованих суспільно-політичних програм», – йдеться у депутатському зверненні.

Також депутати наголошують, що Львівська філія велику увагу приділяла висвітленню війни на сході, проблеми натовців та добровольців.

«Журналісти стабільно відвідували зону бойових дій та вели репортажі з місць дислокації Львівських військових частин. Тепер цих програм немає. Окрім цього простежується знищення матеріальної бази унікальних студій. Зокрема, нам стала відома інформація про те, що колектив Львівського радіо попередили, щоб потрохи вибиралися з своїх студій у центрі Львова», – зазначають у зверненні нардепи.

Відтак, 64 народних депутатів України вимагають на найближчій сесії Верховної Ради заслухати повний звіт голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Зураба Асланії щодо діяльності НСТУ та розвитку регіональних філій в найближчий час.

Як повідомляв Львівський портал, конфлікт між звільненими працівниками ТРК «Львів» та новим керівництвом призвів до пікету медійниками приміщення телеканалу 25 січня 2018 року. Також 30 січня звільнені журналісти ТРК «Львів» та «Львівського радіо» пікетували Львівську обласну раду. Окрім цього, з трибуни сесії облради екс-працівники ТРК «Львів» виступили з вимогоюпризупинити дію закону «Про суспільне радіомовлення та ТБ», провести розслідування фінансової діяльності керівництва НСТУ та провести перевибори керівництва НСТУ. Також Львівський портал писав, що звільнені працівники ТРК «Львів» отримали від нового керівництва каналу «листи щастя».

Також Львівський портал повідомляв, що Львівське обласне радіо може залишитися без приміщення на вулиці Князя Романа, 6, оскільки через обмежене фінансування НСТУ його не зможуть утримувати.