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На Львівщині зростає обсяг виробництва промислової продукції

Омелян Шевчук

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У січні–березні 2018 року порівняно з січнем–березнем 2017 року обсяг виробництва промислової продукції у Львівській області зріс на 8,7%.  Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Зокрема, найбільше збільшили обсяги підприємства машинобудування – на 29,2%, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24,3%.

Окрім цього, високі показники продемонстрували підприємства з виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де обсяг виробництва зріс на 15,4%, а також з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 15,3%.

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