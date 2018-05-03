На Львівщині зростає обсяг виробництва промислової продукції

У січні–березні 2018 року порівняно з січнем–березнем 2017 року обсяг виробництва промислової продукції у Львівській області зріс на 8,7%. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики у Львівській області.

Зокрема, найбільше збільшили обсяги підприємства машинобудування – на 29,2%, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24,3%.

Окрім цього, високі показники продемонстрували підприємства з виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де обсяг виробництва зріс на 15,4%, а також з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 15,3%.