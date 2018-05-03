На Львівщині змія відправила до реанімації чоловіка

До реанімації Мостиської лікарні шпиталізували 44-річного чоловіка, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства нещасний випадок трапився, 2 травня близько 14:30.

«Із діагнозом – укус змії у палець правої руки до реанімаційного відділення Мостиської лікарні госпіталізований 44-річний житель села Шегині, Мостиського району», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що маленького львів’янина вкусила змія.