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На Львівщині змія відправила до реанімації чоловіка

Омелян Шевчук

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До реанімації Мостиської лікарні шпиталізували 44-річного чоловіка, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства нещасний випадок трапився, 2 травня близько 14:30.

«Із діагнозом – укус змії у палець правої руки до реанімаційного відділення Мостиської лікарні госпіталізований 44-річний житель села Шегині, Мостиського району», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що маленького львів’янина вкусила змія.

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