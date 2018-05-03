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На Львівщині відкриють новий меблевий комбінат

Олександр Косик

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Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся із засновником компанії «Фортіво» Фарманом Ісламлі, аби узгодити будівництво нових виробничих приміщень площею 20000 м² на базі ТзОВ «Меблевий комбінат «Стрий». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Очільник області відзначив актуальність розвитку деревообробної галузі у зв’язку із введенням обмеження на вивіз кругляка та зазначив, що обласна влада сприятиме відкриттю нових фабрик та комбінатів у цій галузі.

«Галузь деревообробки на Львівщині та й в Україні загалом, зараз дуже затребувана. Кожен п’ятий експортний долар надходить у Львівську область від операцій пов’язаних із продукцією деревообробки», – наголосив під час зустрічі Олег Синютка.

Гості ознайомили голову облдержадміністрації із специфікою роботи підприємства та планами розширяти свою діяльність.

«Динаміка розвитку нашого підприємства дає нам можливість розширяти свою діяльність. У нові виробничі потужності плануємо інвестувати 3 мільйони доларів та впровадити новий проект у три етапи. Відтак, на першому етапі запустимо виробництво стільців для збуту у Європі та країнах Близького Сходу. Це дозволить створити більше сотні нових робочих місць», – зазначив Фарман Ісламлі.

Завершити будівництво підприємства планують уже цього року.

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